جدول امتحانات الشهادة الاعدادية وموعد إجازة نصف العام

أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي “جوجل” عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 حسب مراحل أولادهم الدراسية، وخاصة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، لاسيما أنها أول شهادة تقابل الطلاب.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول:

وبهذا يمكن لأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام للفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الدراسي الأول سوف تكون لمدة تستمر 15 يوما لجميع المراحل التعليمية، ومن ثم سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، بشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة سوف تبدأ يوم 6 فبراير المقبل من العام الحالي 2024 وسوف تستمر لمدة أسبوعان من تاريخه.

وكشفت وزارة التربية والتعليم الستار عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من يوم الاربعاء الموافق 17 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول:



يوم الأربعاء الموافق 17 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الإملاء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الإثنين الموافق 22 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة التربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير لعام 2024:

امتحان مادة العلوم.

ضوابط الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2023:

- تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي كما نشرتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي:

- يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- يجب أن تتدرج الأسئلة من السهل إلى الصعب.

- يجب أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- بيانات الورقة الامتحانية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية من حيث حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.