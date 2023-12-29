مدتها أسبوعان.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد بدء إجازة نصف العام 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي “2023 - 2024”، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي جوجل عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بإعلان جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

موعد امتحانات نصف العام 2024

ويمكن لأولياء الأمور معرفة جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية العام للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024 معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول سوف تستمر لمدة 15 يوم، ومن ثم سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، وبشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة ستبدأ يوم 6 فبراير المقبل من عام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

وتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي، والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحة أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي وهي أن الفصل الدراسي الأول يستمر حتي يوم الخميس 25 يناير 2024، وتكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 حتي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع صفوف النقل تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وان تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

إجازة نصف العام 2024



قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مشيرة إلى أنه سيتم توحيد الإجازة مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدارس الأزهرية إن وجدت الفرصة لذلك.