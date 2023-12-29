السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدتها أسبوعان.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد بدء إجازة نصف العام 2024

اجازة نصف العام 2024
اجازة نصف العام 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي “2023 - 2024”، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي جوجل عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بإعلان جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

 

txt

بعد إعلان «التعليم» عنها.. موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

 

موعد امتحانات نصف العام 2024

ويمكن لأولياء الأمور معرفة جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية العام للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024  معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول سوف تستمر لمدة 15 يوم، ومن ثم سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، وبشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة ستبدأ يوم 6 فبراير المقبل من عام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

وتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي، والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024.

txt

استعدادات بجامعة قناة السويس لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

 

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحة أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي وهي أن الفصل الدراسي الأول يستمر حتي يوم الخميس 25 يناير 2024، وتكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 حتي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع صفوف النقل تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وان تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

txt

حجازي: إتاحة امتحانات "أولى وثانية ثانوي" إلكترونيًا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

 

إجازة نصف العام  2024


قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مشيرة إلى أنه سيتم توحيد الإجازة مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدارس الأزهرية إن وجدت الفرصة لذلك.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم إجازة نصف العام إجازة نصف العام 2024 إجازة نصف العام ٢٠٢٤ إجازة نصف العام الدراسي

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة