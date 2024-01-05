مدفوعة الأجر.. تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في العام الجديد 2024، ويبدأ الإخوة الأقباط في الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد تقريبًا منذ ليلة رأس السنة، سواء بتعليق الزينة في الشوارع التي تخص تلك الليلة أو تزيين أشجار الكريسماس أمام المنازل وفي الشوارع وتزيين البيوت بالأنوار وتزيين الصلبان.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024



مع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.



ويحب دائما الناس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع بعضهم البعض بعد الصلاة في الكنائس يوم ٦ يناير في ذلك الوقت حتى تظل ذكرى جميلة فيما بينهم، ويقيموا الاحتفالات المبهجة أو يقوموا بحضور الحفلات المختلفة، في الأماكن التي تقدم سهرات وحفلات.

ويتساءل الكثير من الناس عن موعد اجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024، ويبدأون في العد التنازلي لحلول ليلة عيد الميلاد المجيد منذ يوم ١ يناير تقريبا وتبدأ الناس في الاستعداد للحفلات التي ستقيمها داخل منازلهم يجتمع فيها جميع أفراد العائلة.

ومع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد التي تحظى بقدسية كبيرة لدى المصريين احتفالا بأعياد الإخوة الاقباط، في مختلف أنحاء العالم، وقد تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024.

قرار إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير لعام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 للقطاع الخاص

وأعلن وزير العمل الدكتور حسن شحاتة، أن يوم الأحد 7 يناير لعام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال الدكتور حسن شحاتة وزير العمل في بيان سابق، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لعام 2023 بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024 في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.

وأصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير لعام 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.

إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024 للبنوك

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بأن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024 يوم الأحد 7 يناير لعام 2024 وبذلك تكون الإجازة ثلاثة أيام يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 ويوم السبت الموافق 6 يناير 2024 ويوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.