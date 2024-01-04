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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة 7 يناير 2024.. هل تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر؟

إجازة
إجازة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن موعد أجازة يوم 7 يناير لعام 2024، وهو ما زاد من ظهور موعد إجازة يناير عبر محرك البحث ‫ جوجل‬ ونوضح في السطور التالية التفاصيل كاملة عن موعد إجازة 7 يناير في القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة بعد أن وزير القوى العاملة عن التفاصيل الخاصة بموعد إجازة يوم 7 يناير 2024.

موعد إجازة 7 يناير 2024.. هل تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر؟

‏تهتم الدولة بتوضيح موعد الإجازات الرسمية والإعلان عنها بشكل رسمي، وذلك من أجل التأكد من توضيح المواعيد الرسمية للأجازات أمام كافة المواطنين، وذلك حتى لا يحدث أي تشتت حول موعد الأجازة الرسمية سواء في القطاع العام والقطاع الخاص سيتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بموعد الإجازات الرسمية من خلال وزير العمل وذلك لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالأجازة ويتم الإعلان عن موعد الأجازات من قبلها بما يقرب من أسبوع أمام المواطنين.

تفاصيل موعد إجازة يوم ٧ يناير ٢٠٢٤

أعلن وزير العمل المصري، حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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ما هو موعد إجازة يوم ٧ يناير ٢٠٢٤ وهل أجازة رسمية مدفوعة الأجر.

أعلنت الدولة ممثلة في وزارة العمل أن موعد أجازة يوم 7 يناير سوف تكون يوم الاحد المقبل والموافق يوم 7 يناير 2024 لتكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والقطاع الخاص على أن تكون كافة المصالح الحكومية معطلة في هذا التوقيت نظرا لوجود إجازة رسمية في الدولة وهو ما يعطل كافة المصالح الحكومية وكذلك البنوك لذا من يقوم بالبحث عن قضاء أي مصلحة حكومية يجب أن يقوم قبل يوم 7 يناير المقبل حتى لا تتعطل المصالح الخاصة به لأنها إجازة رسمية في الدولة وهو ما يعطل كافة  المصالح الحكومية.

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