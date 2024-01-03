الإجازات الرسمية لعام 2024| هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية؟

هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية؟ من أبرز العناوين التي يبحث عنها مستخدمو محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 إذ يهتم الموظفون والطلاب بمعرفة تواريخ الإجازات والأعياد الرسمية لهذا العام، حيث تمثل هذه الأعياد مناسبات هامة يحرص غالبية المصريين على الاحتفال بها، وتكون هذه الإجازات والعطلات رسمية في الدولة.

هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية؟

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن هذا السؤال إذ قرر أن يكون يوم الأحد إجازة وهو الموافق 7 يناير 2024 ميلادية وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الإجازات الرسمية لعام 2024

في عام 2024، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري، يصل عدد الإجازات الرسمية إلى 17 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية التي تبلغ 104 أيام، ليصبح إجمالي الإجازات الرسمية في عام 2024 حوالي 121 يومًا.

جدول إجازات عام 2024

إجازات شهر يناير 2024

- إجازة عيد الميلاد المجيد: يوم الأحد الموافق 7 يناير.

- إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية: يوم الخميس الموافق 28 يناير.

إجازات شهر أبريل 2023

- إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2024

- إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: يوم الاثنين الموافق 6 مايو.

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إجازات شهر يونيو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو وحتى الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة يونيو: الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين الموافق 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

