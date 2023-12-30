موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 للعاملين بالقطاعين (العام-الخاص) من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأحد الموافق 7 يناير هو موعد الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وهو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة المصرية وهى إجازة مدفوعة الأجر لجميع موظفى القطاع العام وكذلك لجميع موظفى القطاع الخاص وكذلك لجميع طلاب المدارس والجامعات.

إجازات شهر يناير 2024

يتخلل شهر يناير 2024 عدة غجازات رسمية مدفوعة الأجر تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2024 ثم يحتفل المصريون يوم 25 من نفس الشهر بعيد ثورة يناير 2011 وعيد الشرطة المصرية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية 2024

تعرف على قائمة الإجازات في 2024 لمصر

الأحد 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد.

الخميس 25 يناير عيد ثورة يناير وعيد الشرطة.

الثلاثاء 12 إبريل إجازة وقفة عيد الفطر المبارك.

الأربعاء الموافق 13 غبريل إجازة عيد الفطر المبارك وهى تستمر لمدة ثلاث أيام.

الخميس 25 إبريل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 -4- 2024.

الأربعاء الموافق الأول من مايو عيد العمال.

الإثنين الموافق 6 يونيو إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

الأحد الموافق 16 يونيو إجازة بمناسبة وقفة عرفات.

الإثنين الموافق 17 يونيو إجازة عيد الأضحى وتستمر لمدة أربع أيام كما هو معتاد.

الأحد 30 يونيو عغجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

8 يوليو الإثنين الموافق 8 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الأحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الدولة فى القطاعى العام والخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو.

الإثنين الموافق 16 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

الإثنين الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة فى القطاع العام وكذلك القطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد النصر على العدو الصهيوني.