موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي الجديد
تصدر موعد اجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي الجديد تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة إستعدادًا للإجازة مع بداية العام 2024.
وتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب بكافة المراحل التعليمية عن موعد اجازة نصف العام 2024 إستعدادًا لها تقضية وقت ممتع ومميز بعيدًا عن الدراسة والإلتزامات التعليمية.
وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأولياء الأمور والطلاب لمعرفة تفاصيل موعد اجازة نصف العام 2024، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على خريطة العام الدراسي 2023 - 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن.
موعد إجازة نصف العام 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة نصف العام 2024 للطلاب بكافة المراحل التعليمية، حيث أن الإجازة سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2024، مؤكدة أن إجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير، على أن تنتهي كافة المحافظات من اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.
خريطة العام الدراسي 2023 - 2024
- يوم السبت الموافق 30 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.
- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب.
- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني.
- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.
- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.
- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
- يوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.
- يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.
- يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
- يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
- يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.