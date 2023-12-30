موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي الجديد

تصدر موعد اجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي الجديد تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة إستعدادًا للإجازة مع بداية العام 2024.

وتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب بكافة المراحل التعليمية عن موعد اجازة نصف العام 2024 إستعدادًا لها تقضية وقت ممتع ومميز بعيدًا عن الدراسة والإلتزامات التعليمية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأولياء الأمور والطلاب لمعرفة تفاصيل موعد اجازة نصف العام 2024، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على خريطة العام الدراسي 2023 - 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن.

موعد إجازة نصف العام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة نصف العام 2024 للطلاب بكافة المراحل التعليمية، حيث أن الإجازة سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2024، مؤكدة أن إجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير، على أن تنتهي كافة المحافظات من اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

خريطة العام الدراسي 2023 - 2024