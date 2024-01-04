موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام
بدأ طلاب صفوف النقل المختلفة في الاستعداد لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ من يناير الجاري، لذلك يبحثون عن موعد بداية الترم الثاني 2024 لمعرفة عدد أيام الإجازة التي يحصلون عليها عقب الانتهاء من أداء امتحاناتهم.
موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد ايام اجازة نصف العام
نستعرض في التقرير التالي موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023/2024.
موعد بداية الترم الثاني 2024
يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.
ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو 2024 على أن امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.
بدأت امتحانات الترم الأول لبعض صفوف النقل بالفعل من بداية يناير القاهرة.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
- الخميس 4 يناير 2024
امتحان مادة العلوم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9.30
امتحان مادة ICT من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30
- الثلاثاء 9 يناير 2024
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 وحتى الساعة 9.30
امتحان مادة المهارات المهنية من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30
- الاربعاء 10 يناير 2024
امتحان مادة اللغة الانجليزية من الساعة 8 وحتى الساعة 9.30
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة
- الأربعاء 17 يناير2024
امتحان مادة اللغة العربية وويخصص 20 دقيقة من أجل الخط العربي والإملاء
ومادة التربية الدينية
- الخميس 18يناير2024
امتحان الدراسات الاجتماعية
امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات
- الأحد 21 يناير 2024
امتحان الجبر والإحصاء
امتحان التربية الفنية
- الاثنين 22 يناير 2024
امتحان العلوم
امتحان التربية الرياضية نظري
- الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان الهندسة
- الأربعاء 24 يناير 2024
امتحان اللغة الأجنبية