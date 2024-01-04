بدأ طلاب صفوف النقل المختلفة في الاستعداد لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ من يناير الجاري، لذلك يبحثون عن موعد بداية الترم الثاني 2024 لمعرفة عدد أيام الإجازة التي يحصلون عليها عقب الانتهاء من أداء امتحاناتهم.

موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد ايام اجازة نصف العام

نستعرض في التقرير التالي موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023/2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو 2024 على أن امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

بدأت امتحانات الترم الأول لبعض صفوف النقل بالفعل من بداية يناير القاهرة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

الخميس 4 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9.30

امتحان مادة ICT من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30

الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 وحتى الساعة 9.30

امتحان مادة المهارات المهنية من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30

الاربعاء 10 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الانجليزية من الساعة 8 وحتى الساعة 9.30

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

الأربعاء 17 يناير2024

امتحان مادة اللغة العربية وويخصص 20 دقيقة من أجل الخط العربي والإملاء

ومادة التربية الدينية

الخميس 18يناير2024

امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الجبر والإحصاء

امتحان التربية الفنية

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان العلوم

امتحان التربية الرياضية نظري

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان الهندسة

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية