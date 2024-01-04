الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام

الترم الثاني
الترم الثاني

بدأ طلاب صفوف النقل المختلفة في الاستعداد لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ من يناير الجاري، لذلك يبحثون عن موعد بداية الترم الثاني 2024 لمعرفة عدد أيام الإجازة التي يحصلون عليها عقب الانتهاء من أداء امتحاناتهم.

موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد ايام اجازة نصف العام 

نستعرض في التقرير التالي موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023/2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤  ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.  

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو 2024 على أن  امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

بدأت امتحانات الترم الأول لبعض صفوف النقل بالفعل من بداية يناير القاهرة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 .. وموعد بداية الترم الثاني

موعد إجازة نصف العام 2024 للمدارس والجامعات وبداية الترم الثاني

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 

  • الخميس 4 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9.30 

امتحان مادة ICT  من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30 

  • الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 وحتى الساعة 9.30 

امتحان مادة المهارات المهنية من الساعة 10 وحتى الساعة 11.30 

  • الاربعاء 10 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الانجليزية من الساعة 8 وحتى  الساعة 9.30 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 

  • الأربعاء  17 يناير2024

امتحان مادة اللغة العربية وويخصص 20 دقيقة من أجل الخط العربي والإملاء 

ومادة التربية الدينية

  • الخميس 18يناير2024

امتحان الدراسات الاجتماعية 

امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

  • الأحد  21 يناير 2024

امتحان الجبر والإحصاء

امتحان التربية الفنية

  • الاثنين  22 يناير 2024

امتحان العلوم

امتحان التربية الرياضية نظري 

  • الثلاثاء  23 يناير 2024

امتحان الهندسة 

  • الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية

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نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024

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جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة والقليوبية

موعد بداية الترم الثاني 2024 بداية الترم الثاني 2024 امتحانات الترم الاول 2024 جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

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