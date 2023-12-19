جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من الموضوعات الاكثر بحثًا وأهمية على محرك البحث جوجل أو من خلال صفحات الفيسبوك مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الترم الاول للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 للطلاب مع العلم بضرورة استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية والتي بدونها لا يمكن للطالب أن يؤدي امتحانات الترم الاول أو الترم الثاني أيضا.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

حتى الان لم يصدر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة وانما ظهر فيما يقرب من 5 محافظات التي أعلنت عن الجدول منها محافظة الجيزة والقليوبية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة

الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30

الأربعاء 10 يناير 2024

امتحان الرياضيات من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الخميس 11 يناير 2024

امتحان العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الجمعة 12 يناير 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 13 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأحد 14 يناير 2024

امتحان التربية الدينية

الإثنين 15 يناير 2024

امتحان التربية الفنية

الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان الاقتصاد المنزلي

الأربعاء 17 يناير 2024

امتحان الحاسب الآلي

الخميس 18 يناير 2024

امتحان التربية الرياضية

الجمعة 20 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 21 يناير 2024

امتحان الجبر من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأحد 22 يناير 2024

امتحان الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الإثنين 23 يناير 2024

امتحان الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 24 يناير 2024

امتحان الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

الاربعاء 17 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30

الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1

الاحد 21 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الرياضية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 12:30

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

الاثنين 22يناير 2024

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من اساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30

الاربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11