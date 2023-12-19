الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من الموضوعات الاكثر بحثًا وأهمية على محرك البحث جوجل أو من خلال صفحات الفيسبوك مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الترم الاول للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 للطلاب مع العلم بضرورة استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية والتي بدونها لا يمكن للطالب أن يؤدي امتحانات الترم الاول أو الترم الثاني أيضا. 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 

حتى الان لم يصدر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة وانما ظهر فيما يقرب من 5 محافظات التي أعلنت عن الجدول منها محافظة الجيزة والقليوبية. 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 

الثلاثاء 9 يناير 2024 

امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30 

الأربعاء 10 يناير 2024

 امتحان الرياضيات من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الخميس 11 يناير 2024

 امتحان العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الجمعة 12 يناير 2024 

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

السبت 13 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الأحد 14 يناير 2024 

امتحان التربية الدينية

الإثنين 15 يناير 2024 

امتحان التربية الفنية

الثلاثاء 16 يناير 2024 

امتحان الاقتصاد المنزلي

الأربعاء 17 يناير 2024 

امتحان الحاسب الآلي

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان التربية الرياضية

الجمعة 20 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

السبت 21 يناير 2024 

امتحان الجبر من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الأحد 22 يناير 2024 

امتحان الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الإثنين 23 يناير 2024 

امتحان الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الثلاثاء 24 يناير 2024 

امتحان الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

 

"حقوق القاهرة" تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 31 ديسمبر

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي 2023-2024

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 

 

الاربعاء 17 يناير 2024 

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30 

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1

الاحد 21 يناير 2024 

امتحان مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الرياضية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 12:30

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية  

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 

 

الاثنين 22يناير 2024 

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من اساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30

الاربعاء 24 يناير 2024 

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

txt

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالفصل الدارسي الأول

txt

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى

محمد صلاح يزور أحد مستشفيات أطفال ليفربول قبل أعياد الميلاد

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى