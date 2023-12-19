جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من الموضوعات الاكثر بحثًا وأهمية على محرك البحث جوجل أو من خلال صفحات الفيسبوك مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الترم الاول للعام الدراسي الجاري 2023/2024.
ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 للطلاب مع العلم بضرورة استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية والتي بدونها لا يمكن للطالب أن يؤدي امتحانات الترم الاول أو الترم الثاني أيضا.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024
حتى الان لم يصدر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة وانما ظهر فيما يقرب من 5 محافظات التي أعلنت عن الجدول منها محافظة الجيزة والقليوبية.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة
الثلاثاء 9 يناير 2024
امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30
الأربعاء 10 يناير 2024
امتحان الرياضيات من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الخميس 11 يناير 2024
امتحان العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الجمعة 12 يناير 2024
امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
السبت 13 يناير 2024
امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الأحد 14 يناير 2024
امتحان التربية الدينية
الإثنين 15 يناير 2024
امتحان التربية الفنية
الثلاثاء 16 يناير 2024
امتحان الاقتصاد المنزلي
الأربعاء 17 يناير 2024
امتحان الحاسب الآلي
الخميس 18 يناير 2024
امتحان التربية الرياضية
الجمعة 20 يناير 2024
امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
السبت 21 يناير 2024
امتحان الجبر من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الأحد 22 يناير 2024
امتحان الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الإثنين 23 يناير 2024
امتحان الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 24 يناير 2024
امتحان الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 11
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
الاربعاء 17 يناير 2024
امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30
الخميس 18 يناير 2024
امتحان مادة العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11
امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1
الاحد 21 يناير 2024
امتحان مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
امتحان مادة التربية الرياضية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 12:30
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
الاثنين 22يناير 2024
امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11
امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30
الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11
امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من اساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30
الاربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11