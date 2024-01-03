جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة والقليوبية

مع قرب موعد امتحانات الترم الأول يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 عبر جوجل في شهر يناير الجاري، ينتظر الطلبة وأولياء الأمور إعلان جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي، مع اقتراب عقد امتحانات نصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024

لذا تستعرض " الدستور" الجدول الرسمي لجميع امتحانات الترم الأول في محافظتي القليوبية والجيزة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 الجيزة

وحددت وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024/2023 لجميع صفوف النقل، وستبدأ الامتحانات في يوم السبت الموافق 13 يناير في العام القادم، وتنشر «الدستور» في هذا التقرير جدول الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة وهي كالتالي:

يوم السبت مادة اللغة العربية الموافق 13 يناير 2023: مدته ساعتين ونصف، بدء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة 11 صباحا.

التربية الدينية: ساعة ونصف بدء من الساعة 11.15 صباحا للساعة 12.45 ظهرًا.

يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023: مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بداية من الساعة 8.30 صباحا للساعة 10 صباحًا.

مهارات مهنية وتكون لمدة ساعة ونصف بداية من الساعة 10.15 صباحًا للساعة 11.45 ظهرًا.

يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2023:الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 8.30 صباحا للساعة 10 صباحًا.

اللغة الإنجليزية وتكون لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.15 إلى الساعه 11.45 ظهرًا.

يوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير:مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، بداية من الساعة 10.15 إلى الساعة 11.45 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القليوبية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جدول الصف السادس الابتدائي في الترم الأول، حيث تبدأ عقد الامتحانات في يوم الأربعاء الموافق 10 من يناير 2024 وستستمر لمدة 5 أيام.