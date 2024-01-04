الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لكل المصريين.. تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في 2024

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاحد بعيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

لكل المصريين.. تعرف على اجازة عيد الميلاد المجيد في 2024

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور موعد اجازة عيد الميلاد المجيد في عام 2024

قداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس يوم السبت المقبل، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.

قرار الاجازة في عيد الميلاد المجيد

وتمنح الدولة المصرية كافة العاملين بها إجازة رسمية يوم 7 من شهر يناير احتفالا بمولد السيد المسيح.

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، في بيان له، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 5004 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.

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وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون.

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