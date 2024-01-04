مطارنة "المارونية" يستقبلون راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتبادل جميع الحضور كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما استقبلت بعض الأخوات الراهبات بمصر الجديدة، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قد زار الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الطائفة، بالنزهة الجديدة، بالقاهرة.

ورافقه خلال الزيارة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

تضمن اللقاء تبادل كلمات التهنئة المختلفة، كما تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وفي سياق متصل، زار نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذُكس، وذلك للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد.

دار الحديث حول الأحوال الرّعويّة، وتبادل الأخبار بالإيبارشيّتين، حيث رافق نيافة الأنبا توماس خلال الزيارة القُمُّص ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة، وراعي كنيسة مار جرجس، بالجيزة، والأب ماركو مجدي، راعي كنيسة السّيّدة العذراء سُلطانة السّلام، بأوسيم، بالإضافة إلى الإكليريكيّ منصور صموئيل، والسيد چورچ سامي.