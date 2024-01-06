السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل أيام فقط من انطلاق موسم عمرة رجب 1445، وسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضى السعودية، ورغبتهم في توفير عملة سعودية تكفي تكلفة سفرهم لمدة من 10 إلى 20 يوم فقط هي مدة الرحلة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 6-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار السبت الموافق 6 يناير 2024، وفقًا لتصريحات البنك المركزي السعودي، حيث استقرت العملة السعودية أمام العملات الأجنبية كما يلي:

سجل الدولار نحو 3.7504 ريال سعودي.

سجل اليورو الأوروبي نحو 4.1061 ريال سعودي.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 4.7565 ريال سعودي.

سجل الين الياباني نحو 0.259 ريال سعودي.

سجل الفرنك السويسري نحو 4.4057 ريال سعودي.

سجل اليوان الصيني نحو 0.5238 ريال سعودي.

txt

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. سعر الدولار في البنوك

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 فى مصر للبيع والشراء


سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم السبت 6-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وفقًا للوحة التعاملات المالية والذي جاء كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

txt

الخزانة الأمريكية تنفي تأثر أسعار الطاقة باضطرابات الشحن في البحر الأحمر

txt

ننشر أسعار الذرة وفول الصويا اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه في عمليات الشراء و8.28 في عمليات البيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.. احسب الفرق

سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي سعر الريال الريال السعودي الريال

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

عاجل.. "ميرسك" تحذر من اضطراب كبير وتحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر

بلينكن يصل إلى إسطنبول فى مستهل جولته بالمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة