زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل أيام فقط من انطلاق موسم عمرة رجب 1445، وسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضى السعودية، ورغبتهم في توفير عملة سعودية تكفي تكلفة سفرهم لمدة من 10 إلى 20 يوم فقط هي مدة الرحلة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 6-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار السبت الموافق 6 يناير 2024، وفقًا لتصريحات البنك المركزي السعودي، حيث استقرت العملة السعودية أمام العملات الأجنبية كما يلي:

سجل الدولار نحو 3.7504 ريال سعودي.

سجل اليورو الأوروبي نحو 4.1061 ريال سعودي.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 4.7565 ريال سعودي.

سجل الين الياباني نحو 0.259 ريال سعودي.

سجل الفرنك السويسري نحو 4.4057 ريال سعودي.

سجل اليوان الصيني نحو 0.5238 ريال سعودي.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم السبت 6-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وفقًا للوحة التعاملات المالية والذي جاء كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه في عمليات الشراء و8.28 في عمليات البيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.