ننشر أسعار الذرة وفول الصويا اليوم الجمعة في الأسواق

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنتيني" 14900 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلي" 14900 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكراني" 13900 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "تركي" 14000 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وبلغ سعر طن الذرة الرفيعة "محلي" من نوع "حورس" 2450 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه. وكان سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 15700 جنيه، وسعر طن بذرة الصويا SB المستورد 40000 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وسجل سعر طن كسب صويا محلي 44%: 33000 جنيه، وسجل كسب صويا 46% محلي: 34500 جنيه، وسجل كسب صويا مستورد: 34500 جنيه، وسجل صويا فول فات "مستورد": 37600 جنيه للطن، فيما سجل صويا فول فات "محلي": 36800 جنيه للطن، وسجل صويا هاي فات 43% "مستورد": 29000 جنيه للطن، كما سجل صويا هاي فات 43% "محلي": 28000 جنيه للطن.



وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 20500 جنيه، بينما بلغ جيلوتين "مستورد": 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 11600 جنيه، وبلغ جيلوتين "محلى": 44000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 10600 جنيه. الشيكارة زنة 40 كيلو موحدة، وبلغ سعر حمل تبن القمح 350 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل طن العلف البادي 24000 جنيه، كما سجل طن العلف النامي 23700 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف الناهي 23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف البادي النامي بـ 23000 جنيه للطن، وسجل طن العلف البياض 21700 جنيه، كما سجل طن العلف البياض بنسبة 17% بـ 21100 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياض بنسبة 16% بـ 21000 جنيه للطن، وسعر طن العلف البياض بنسبة 14% بـ 20300 جنيه.