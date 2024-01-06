سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 فى البنوك

تتصاعد حدة البحث عبر جوجل العامي عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة بالتزامن مع طرح بنكي مصر والأهلي شهادة بفائدة كبيرة تصل إلى 27% حيث أثر ذلك القرار على أسعار صرف كافة العملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

استقرار في سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 في البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، حيث استقرت العملة الأمريكية عند مستوى 30.85 جنيه في عمليات الشراء و30.95 جنيه في عمليات البيع.

ويرجع سبب استقرار عمليات صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي إلى طرح شهادة مدتها سنة بفائدة تصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة أو بفائدة تصل إلى 23.5% يصرف شهريا وذلك في بنكي مصر والأهلي.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر اليوم السبت 6 يناير 2024 نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك قناة السويس اليوم السبت 6 يناير 2024 عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم السبت 6 يناير 2024 إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم السبت 6 يناير 2024 إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.