سعر الذهب اليوم السبت 6-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم السبت 6-1-2024 في مصر للبيع والشراء في محلات الصاغة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الأيام الماضية وذلك مع تذبذب أسعار المعدن النفيس بين الصعود والهبوط منذ أحداث غزة.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

يمكن متابعة سعر الذهب اليوم السبت 6-1-2024 في مصر للبيع والشراء في محلات الصاغة من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب والمجوهرات بدون رسوم المصنعية والضرائب و الدمغة يوميا حيث تختلف أسعار المصنعية وفقا الأعيرة المختلفة.

تتراوح مصنعية عيار 24 من 85 إلى 95 جنيه الجرام الواحد فيما تتراوح مصنعية عيار 21 من 90 إلى 100 جنيه الجرام الواحد وتتراوح مصنعية عيار 18 من 110 إلى 120 جنيه للجرام الواحد.



سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 يناير 2024

سجل عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3657.25 جنيه.

الشراء 3628.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

زيسجل عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3352.5 جنيه.

الشراء 3326.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.



سجل عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3200 جنيه.

الشراء 3175 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.



سجل عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2742.75 جنيه.

الشراء 2721.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2133.25 جنيه.

الشراء 2116.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار



سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2045$.

الشراء 2044$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 25600 جنيه.

الشراء 25400 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.