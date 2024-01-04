سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

بدأ سعر الذهب في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا على مدار اليومين الماضيين بعد أن وصل سعر عيار 21 لـ 3190 جنيهًا دون حركة انخفاض أو ارتفاع جديدة.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصري والدولار، وفق آخر تحديث للأسعار التي أحيانًا تتغير على مدار اليوم، وكذلك سعر الذهب بي تي سي btc.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،583 جنيه وللشراء 3،617 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،284 جنيه وللشراء 3،316 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،135 جنيه وللشراء 3،165 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،687 جنيه وللشراء 2،713 جنيه

سعر الذهب تحديث يومي

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،090 جنيه وللشراء 2،110 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،791 جنيه وللشراء 1،809 جنيه.

سعر الأونصة للبيع 111،427 جنيه وللشراء 112،493 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،080 جنيه وللشراء 25،320 جنيه.

سعر الكيلو للبيع 3،582،857 جنيه وللشراء 3،617،143 جنيه.

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الاوقية من الذهب بالدولار ٢٬٠٣٤٫ دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.78 دولار أمريكي.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 344.53 دولار أمريكى.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 681.36 دولار أمريكى.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6765.31 دولار أمريكي.

سعر ذهب btc تحديث يومي

سعر سبيكة ذهب عيار ٢٤ بي تي سي btc

121880 جنيهًا.

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27525 جنيهًا.