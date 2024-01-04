الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

بدأ سعر الذهب في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا على مدار اليومين الماضيين بعد أن وصل  سعر عيار 21 لـ 3190 جنيهًا دون حركة انخفاض أو ارتفاع جديدة.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصري والدولار، وفق آخر تحديث للأسعار التي أحيانًا تتغير على مدار اليوم، وكذلك سعر الذهب بي تي سي btc.

سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،583 جنيه وللشراء 3،617 جنيه. 

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،284 جنيه وللشراء 3،316 جنيه. 

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،135  جنيه وللشراء 3،165 جنيه. 

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،687  جنيه وللشراء 2،713 جنيه 

سعر الذهب تحديث يومي 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،090 جنيه وللشراء 2،110 جنيه. 

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،791 جنيه وللشراء 1،809 جنيه. 

سعر الأونصة للبيع 111،427 جنيه وللشراء 112،493  جنيه. 

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،080  جنيه وللشراء 25،320 جنيه. 

سعر الكيلو للبيع 3،582،857 جنيه وللشراء 3،617،143 جنيه. 

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب بالدولار 

بلغ سعر الاوقية من الذهب بالدولار ٢٬٠٣٤٫ دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.78 دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 344.53 دولار أمريكى. 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 681.36 دولار أمريكى. 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6765.31 دولار أمريكي.  

سعر ذهب btc  تحديث يومي 

سعر سبيكة ذهب عيار ٢٤  بي تي سي  btc 
121880 جنيهًا. 

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27525 جنيهًا. 

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الذهب العالمى يشهد خسائر حادة.. والأوقية تهبط بأكثر من 30 دولارًا

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مع بداية العام.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في مصر

سعر الذهب سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر ذهب btc تحديث يومي سعر الذهب بالدولار

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