الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الذهب العالمى يشهد خسائر حادة.. والأوقية تهبط بأكثر من 30 دولارًا

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية خسائر حادة خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، بسوق نيويورك؛ لتهبط الأوقية بأكثر من 30 دولارا مع تقلص التكهنات بشأن إقبال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على خفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه في مارس المقبل؛ وهو ما يساهم في تقوية الدولار على حساب المعدن الأصفر.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 30.90 دولار بما نسبته 1.49 في المائة مسجلة مستوى 2042.50 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اليوم إعلان محضر تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة - المعنية باتخاذ قرار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي - الذي انعقد في ديسمبر الماضي واتخذ قرارا بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

كما يترقب المستثمرون الإعلان في وقت لاحق اليوم عن عدد من البيانات بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، منها قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي خلال شهر ديسمبر الماضي وسط توقعات بأن يسجل 47.1 نقطة ليظل دون حاجز 50 نقطة للشهر الرابع عشر على التوالي، وهو ما يشير إلى حدوث انكماش في الاقتصاد.

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