سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

يهتم قطاع كبير في مصر في معرفة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في مصر وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وذلك بسبب الإقبال الكبير على شرائه والذي تسبب في قفزات كبيرة في سعر المعدن الأصفر، ورغم الهزات العنيفة التي أصابت البورصات العالمية جراء جراء الحرب على غزة والتوتر العالمي في الأسعار.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار الأربعاء 3-1-2024

تأرجح سعر الذهب العالمي خلال التعاملات اليوم، مع انتظار المستثمرين صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من الوضوح حول الخطوات المستقبلية، في حين ظل ارتفاع الدولار يمثل عاملًا سالبًا على مكاسب الذهب.

وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا طفيفًا بمستهل تداولات بورصة الذهب لتسجل الأونصة نحو 2087 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-1-2024

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، حالة من الثبات، حيث حافظ عيار 24 على آخر سعر معلن له مساء أمس. وبلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر نحو 3697 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نفس الثبات، حيث حافظ جرام 21 على آخر سعر معلن له مساء أمس، إذ سجل الجرام عيار 21 نحو 3235 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 حالة من الاستقرار اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، حيث بلغ نحو 2773 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن "8 جرام"

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو: 25880 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء بالمصنعية:

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية قيمة المصنعية التي تضاف لسعر الجرام الخام علاوة على الدمغة والضريبة، وتختلف قيمة المصنعية من عيار لآخر ومن منطقة لأخرى، وسجل سعر الذهب اليوم في المصنعية لجميع الأعيرة على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية بلغ حوالي: 3797 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية بلغ حوالي: 3335 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية بلغ حوالي: 2873 جنيهًا.

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