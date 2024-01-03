الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

الذهب
الذهب

يهتم قطاع كبير في مصر في معرفة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في مصر وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وذلك بسبب الإقبال الكبير على شرائه والذي تسبب في قفزات كبيرة في سعر المعدن الأصفر، ورغم الهزات العنيفة التي أصابت البورصات العالمية جراء جراء الحرب على غزة والتوتر العالمي في الأسعار.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار الأربعاء 3-1-2024 

تأرجح سعر الذهب العالمي خلال التعاملات اليوم، مع انتظار المستثمرين صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من الوضوح حول الخطوات المستقبلية،  في حين ظل ارتفاع الدولار يمثل عاملًا سالبًا على مكاسب الذهب.

 وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا طفيفًا بمستهل تداولات بورصة الذهب لتسجل الأونصة نحو 2087 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر  الأربعاء 3-1-2024 

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، حالة من الثبات، حيث حافظ عيار 24 على آخر سعر معلن له مساء أمس. وبلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر نحو 3697 جنيهًا. 

سعر الذهب اليوم عيار 21

بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نفس الثبات، حيث حافظ جرام 21 على آخر سعر معلن له مساء أمس، إذ سجل الجرام عيار 21 نحو 3235 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار  18

سجل سعر الذهب عيار 18 حالة من الاستقرار اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، حيث بلغ نحو 2773 جنيهًا.

 سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن "8 جرام" 

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو: 25880 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء بالمصنعية:

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية قيمة المصنعية التي تضاف لسعر الجرام الخام علاوة على الدمغة والضريبة، وتختلف قيمة المصنعية من عيار لآخر ومن منطقة لأخرى، وسجل سعر الذهب اليوم في المصنعية لجميع الأعيرة على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية بلغ حوالي: 3797 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21  بالمصنعية بلغ حوالي: 3335 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية بلغ حوالي: 2873 جنيهًا.
إقرأ أيضًا:سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب سعر الذهب اليوم عالمي ا بالدولار الأربعاء 3-1-2024 سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 18

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

كشف غموض سقوط فتاتين من الطابق التاسع بسوهاج

الزمالك يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبى.. والظهور الأول بمعسكر الإمارات

تخصيص يوم لعيد الأب.. قرار من مجلس الدولة بشأن الأمر

"حرب شوارع" بين طالب وأصدقائه تنتهي بمقتله في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس