عاجل| موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

مع قرب موعد عيد الميلاد المجبد يتبادل المواطنين المعايدات والتهاني، ويكثر التساؤل عن موعد اجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي عبر جوجل، حيث يحصل العاملون في القطاعين على الإجازة يوم الأحد المقبل، السابع من شهر يناير على إجازة عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على ما قد أقره مجلس الوزراء.

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

وتستعرض "الدستور" في هذا التفرير موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي والإجازات الرسمية في في يناير 2024.

موعد إجازة 7 يناير 2024

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن سوف يكون يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 ميلادية ستكون إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في جميع الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكافة وحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، والكثير من شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك يكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فيما أعلن حسن شحاتة، بصفته وزير العمل، أن يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك لكافة العاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين وتكون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، إن ذلك سيأتي في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 5004 لعام 2023، ،`g; بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وكافة وحدات الإدارة المحلية وجميع شركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص وذلك في يوم الأحد القادم الموافق 7 من يناير 2024.

11 يوما.. إجازات شهر يناير 2024