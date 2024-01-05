الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

إجازة
إجازة

مع قرب موعد عيد الميلاد المجبد يتبادل المواطنين المعايدات والتهاني، ويكثر التساؤل عن موعد اجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي عبر جوجل، حيث يحصل العاملون في القطاعين على الإجازة يوم الأحد المقبل، السابع من شهر يناير على إجازة عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على ما قد أقره مجلس الوزراء.

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

وتستعرض "الدستور" في هذا التفرير موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي والإجازات الرسمية في في يناير 2024.

موعد إجازة 7 يناير 2024

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن سوف يكون يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 ميلادية ستكون إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في جميع الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكافة وحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، والكثير من شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك يكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فيما أعلن حسن شحاتة، بصفته وزير العمل، أن يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك لكافة العاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين وتكون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، إن ذلك سيأتي في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 5004 لعام 2023، ،`g; بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وكافة وحدات الإدارة المحلية وجميع شركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص وذلك في يوم الأحد القادم الموافق 7 من يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024 ومواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة

يومين إجازة مدفوعة الأجر للموظفين.. إجازات شهر يناير 2024

 

11 يوما.. إجازات شهر يناير 2024

  • يوم الإثنين الموافق 1-1-20234 (إجازة للبنوك فقط).
  • يوم الجمعة الموافق 5 -1- 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 6 -1- 2024 (عطلة أسبوعية)
  • يوم الأحد الموافق 7 -1- 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).
  • يوم الجمعة الموافق 12 -1- (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 13 -1- 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 19 -1- (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 20 -1- (عطلة أسبوعية).
  • يوم الخميس الموافق 25 -1- 2024 (عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).
  • يوم الجمعة الموافق 26 -1- 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 27 -1- (عطلة أسبوعية).
موعد اجازة 7 يناير للقطاع الخاص اجازة 7 يناير للقطاع الخاص اجازة 7 يناير وهل تكون مدفوعة الأجر اجازة موعد اجازة 7 يناير 2024

مواد متعلقة

مدفوعة الأجر.. تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2024

لكل المصريين.. تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في 2024

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل| موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

عاجل.. 16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

تفاصيل تفحم أسرة كاملة فى حادث تصادم سيارتين بـ15 مايو

الصعيد ينهض.. مشروعات البترول تُحول أسيوط إلى مركز استراتيجي للصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب