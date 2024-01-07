الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بروتوكولات قطاع الطيران المدني خلال 2023

الطيران
الطيران

شهدت وزارة الطيران المدني خلال ٢٠٢٣ توقيع عدد من البروتوكولات الدولية في مختلف المجالات بقطاع الطيران المدني، وذلك من أجل النهوض بقطاع الطيران.

تضمنت تلك البرتوكولات  

بروتوكول تعاون بين وزارتي الطيران المدني والبيئة لدعم العمل البيئى والتوسع فى استخدام الوقود الحيوى فى مجال الطيران للتصدى لآثار التغيرات المناخية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بين الوزراتين  في مجال حماية البيئة وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، ومشاريع التنمية المرتبطة بزيادة الوعي البيئي والصحي للحد من التلوث الناتج عن أنشطة الطيران في المناطق المحيطة بالمطارات والجهات والشركات التابعة.

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

 

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية

تعاون بين مصر للطيران وبنك مصر في مجال التحصيل الإلكتروني.

اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي (Rhode & Schwarz) الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوراسكوم للمناطق الحرة لتعزيز التعاون في مجال نظم الاتصالات اللاسلكية والصوتية المخصصة وخدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري ومطار القاهرة الدولي.

تم توقيع اتفاق دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري بين وزارتي الطيران المدنى ومنظمة(الإيكاو)، حيث تم توقيعها من جانب الطيار عمروالشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) للإرتقاء بكافة مجالات السلامة فىمرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادةتصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرقالجوية..

وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي إتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دول في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي، ولجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة.

خلال مشاركتها في معرض WTM وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع هيئة اسعاد خاصة بالمواطنين والموظفين الإماراتيين لتقديم نسبة تخفيضعلى خطوط مصرللطيران، بالإضافة إلى بروتوكول حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة Sata travel التابعة هيئة مطار الشارقة.

بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب تفعيلًا لمبادرة "عشانك يابلدى" والتى أطلقها الاتحاد بهدف الترويج للسياحة العلاجية فى مصر خلال التعاون " عربي- إفريقي" مشترك جانب تنشيط حركة السياحة الدينية زيارة معالم دينية متميزة فى مصر.

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عقد شراكة مع شركة Petra  Aerospace  الأردنية في مجال إصلاح وتعمير المحركات من طراز CFM 56-3.

مؤتمر ومعرض إفريقيا صيانة وعمرة الطائرات في نسخته الحادية والثلاثين حيث تم انعقاده بالقاهرة برعاية وزارة الطيران المدني وقد تستضيفه الشركة القابضة لمصر للطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

البرتوكولات قطاع الطيران خلال ٢٠٢٣ قطاع الطيران أفريقيا الطائرات الإيكاو

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