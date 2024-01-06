تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تغيير مسارها رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار بنينا الدولي ببنى غازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكبًا.

تغيير مسار الرحلة

وقالت مصر للطيران إنه تم تغيير مسار الرحلة، حيث هبطت بمطار أثينا الدولي وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمطار بنينا الدولى وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، ولذا فقد تم تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي.

المشاركة فى المؤتمرات والمعارض

• يشار إلى أن مصر للطيران قد شاركت في العديد من الفعاليات من بينها المشاركة بالمعرض الدولي للسياحة والسفر والمعروف باسم فيتور (Fitur)، فى دورته الـ٤٣ بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة، حيث يُعد معرض فيتور أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر.

• أرسلت إدارة البنك المركزي المصري خطاب شكر إلى شركة مصرللطيران لدورها الكبير في نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

• شاركت مصر للطيران فى معرض سوق السفر العربية

ATM (Arabian Travel Market)، والمقام بمدينة دبي بمركز دبي التجاري العالمي والذى يحتفل هذا العام بعيده الثلاثين تحت شعار"العمل نحو بيئة نظيفة" "Working Towards net zero " بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

• استضافت مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته الحادية والثلاثين، وشهدت جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.