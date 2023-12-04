رئيس مصرللطيران يشيد بمسابقة "ابتكار"  ويعلن الفائزين

قام المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم الزملاء الفائزين فى مسابقة "ابتكار" والتى أطلقتها مصر للطيران منذ عدة شهور وكان هدفها الرئيسى خلق روح إيجابية بين العاملين للمشاركة بمقترحاتهم البناءة فى تطوير شركتهم الوطنية.

وذلك فى ضوء حرص مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية على تشجيع العاملين بها على المشاركة الفعالة في تطوير أداء الشركة نحو مستقبل أفضل على المستويين الإقليمي والعالمي،

وبهذه المناسبة أعرب زكريا عن سعادته وامتنانه لمشاركة أبناء الشركة بأرائهم ومقترحاتهم التي تساهم فى بناء مستقبل لشركة، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في هذه المسابقة والتي تنم عن مدى إنتمائهم وحرصهم الكبير على تطوير هذا الصرح الوطني الكبير الذي سيظل في المقدمة بفضل جهود أبنائه المخلصين،

هذا وسوف يتم صرف حوافز تشجيعية للزملاء الفائزين تقديرًا لجهودهم المخلصة في خدمة مصر للطيران.

دراسة جميع المقترحات المقدمة بعناية

هذا وقد حققت المسابقة منذ إطلاقها صدى كبيرًا بين جموع العاملين حيث تلقى القائمين عليها ما يقرب من ٢٥٧ مقترح من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وخلال تلك الفترة قام القائمين على المسابقة بدراسة جميع المقترحات المقدمة بعناية لبحث مطابقتها لشروط وأهداف المسابقة، ومن خلال هذه الدراسة الدقيقة تم استبعاد المقترحات غير المطابقة لتلك الشروط وكذا التي لا تحتوي على تفاصيل فنية ودراسات تفصيلية للمقترح المقدم بالإضافة إلى ألية تطبيقها على أرض الواقع.

وقد أعلن القائمين على المسابقة فوز كل من: إيمان احمد السيد – الشركة القابضة لمصر للطيرانومحمد ماهر وشريف رياض وكريم فريد وياسر فريد وإيمان بدر السيد – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإسماعيل عمير- شركة مصر للطيران للأسواق الحرة و مصطفى محمد حسن عطية – شركة مصر للطيران للشحن الجوى وأحمد سيد نصر – شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم مراجعة جميع المشروعات الفائزة بكل دقة وشفافية مع الجهات المختصة بكل شركة من الشركات التابعة وجاءت مطابقة لشروط وأهداف المسابقة وهي تعظيم العائد وتخفيض الأعباء وتحسين مستوي الخدمة المقدمة، ودخلت جميع المشروعات الفائزة حيز التنفيذ للبدء فى التطبيق الفعلي مطلع العام القادم بإذن الله.

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين