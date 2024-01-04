"الدستور" ترصد الجوائز والاعتمادات التي حصلت عليها مصر للطيران خلال 2023

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران أن عام 2023 شهدت حصول الشركة على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية دون أي ملاحظات.

الشهادات والاعتمادات الدولية

وتضمنت أهم الاعتمادات التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2023 كالآتي:

• نجحت مصرللطيران في تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوى IATA.

• تم اختيار الناقل الوطني مصر للطيران ضمن شركات الطيران التي تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها في استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

• في ضوء إتباع الناقل الوطني لسياسات تقليل الانبعاثات وفقًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27، ونجح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات فى إجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة في مجال الإنبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA.

• حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada، في إطار استمرارًا الشركة في توسيع قاعدة العملاء والوكلاء من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

• حصلت مصر للطيران على المركز الخامس بين شركات الطيران الأجنبية الأكثر تشغيلًا للرحلات الجوية من وإلى اسطنبول بناءً على التقييم والإحصائيات التى قام بها مطار اسطنبول خلال عام 2022.

• نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص: A220/300- A320/200 A330/200- A340/300 ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

• نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تجديد إعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسي (Headquarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

• اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001: 2015 ISO14001: 2015/ ISO 45001: 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

• نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي مما يضعها في مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد على جودة عناصرها الفنية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

• نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي وذلك للتدريب الفني، ويعد هذا التجديد للاعتماد هو الأول بعد إضافة الأكاديمية لطرازي A320 neo وB787 إلى قدراتها التدريبية، ويؤكد التجديد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

• حصلت مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الاعتماد، وذلك في إطار استراتيجيـــة الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

• نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "إيازا" لجهاز الطيران التمثيلي A320 (neo /ceo)، وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

• نجحت شركة مصرللطيران في اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.