القابضة للمطارات: استثمارات ضخمة لمواكبة توقعات بارتفاع حركة السفر خلال 2024

شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023، انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف.

وأفاد التقرير السنوي لحصاد الشركة القابضة للمطارات أن تلك الانفراجة ساعددت على ضخ دماء الاستثمار في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع على حركة السفر في الأعوام المقبلة، والذي يقدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر المطارات وشركات الطيران حول العالم في عام 2024، متخطيا بذلك رقم ما قبل جائحة كورونا في عام 2019 والذي كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر.بالاضافة للانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات.

تنفيذ مشروعات ضخمة فى 2023‏

‏- ‏مشروعات توريد وتركيب وتشغيل أنظمة الشبكات والبنية التحتية.‏

‏-‏ عملية تطوير موزعات الشبكة "المرحلة الأولى" بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى ‏

‏-‏ مشروعات تأمين الشبكة والأمن السيبرانى.‏

‏-‏ عملية تحديث جهاز تأمين الشبكةpalo alto‏ بمطار القاهرة الدولى. ‏

‏-‏ عملية توريد وتشغيل السوفت وير المضاد للفيروسات وحماية البريد الالكترونى لصالح الشركة ‏المصرية للمطارات.‏

‏-‏ مشروعات توريد وتركيب شاشات عرض رحلات ‏Fids screens‏ ‏.

‏-‏ توريد وتركيب وإحلال وتشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران لمبنى الركاب رقم 1 ‏و 3 ومبنى الموسمية بمطار القاهرة الدولى.‏

‏-‏ توريد وتركيب وإحلال وتشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران ‏FIDS screen‏ ‏بالمقر الرئيسى وعدد 8 مطارات: شرم الشيخ- الغردقة- برج العرب- الأقصر- أبو سمبل- ‏أسوان- أسيوط-سوهاج فبراير 2023.

مشروعات قيد التنفيذ بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

‏-‏ مشروعات أنظمة انزال الحقائب آليا ‏SSBD Self Service Bag Drop‏ ‏

‏-‏ عملية توريد وتركيب عدد 10 اجهزة ‏SSBD‏ انزال الحقائب آليا بمطار الفاهرة الدولى. ‏

‏-‏ عملية أعمال تدبير عدد ٨ أجهزة ‏SSBD‏ انزال الحقائب آليا وعدد ١٦ جهاز ‏CUSS‏ لتشغيلها ‏بمطارى شرم الشيخ والغردقةالدوليين.‏

‏-‏ مشروعات توريد وتركيب وتشغيل البوابات البيومترية ‏Biometric Gates

‏-‏ عملية توريد وتركيب عدد ٣٢ بوابة بيومترية لمبانى الركاب ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى.‏

‏-‏ عملية إحلال وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة بوابات بيومترية لعدد ٦٠ بوابة لعدد ٦ ‏مطارات: شرم الشيخ - الغردقة-برج العرب-سفنكس-العلمين-سوهاج.‏

‏-‏ مشروع الكروت الذكية: تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات خدمية على مستوى ضخم تعتمد على ‏التقنيات الحديثة كمشروعات إدارة وتشغيل منظومة صرف السلع التموينية المدعمة والإستبدال ‏السلعى من خلال البطاقات الذكية فى عدد ٨ محافظات بالجمهورية ( القاهرة - الاسكندرية - ‏الجيزة - القليوبية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - مرسى مطروح ).‏

- شركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية.