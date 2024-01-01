المطارات المصرية تشهد نموًا ملحوظًا فى معدلات الحركة الجوية خلال 2023

كشف الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية، تماشيًا مع رؤية الدولة الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.

وحققت المطارات المصرية نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% علي العام الماضي.

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألفا و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣.