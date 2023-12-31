أهم التعليمات الخاصة بالسفر 2024 من المطارات (إنفوجراف)

قررت الجهات المعنية اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالسفر خلال عام ٢٠٢٤، والمقرر تطبيقها بداية منغدا الإثنين وفقًا للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع شركات الطيران العاملة في مصر.

التعليمات الخاصة بالسفر ٢٠٢٤ من المطارات

فقد تقرر اعتبارًا من غدا 1 يناير 2024.

لا يُسمح للقصر(أقل من 18 عامًا) بالسفر إلى أي وجهة دون ذويهم.

اذن مسبق لسفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده.

وجود ختم النسر للفرق الرياضية الحاصلة على قرار وزارة الشباب

اذن مسبق للفرق الرياضية لخطابًا من إتحاد اللعبة

يجب أن يحمل القاصرون واليافعون الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنه

الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

لا يسمح للقاصرين الصعود للطائرة الا بموافقة المضيفين

يدفع وصي القاصر تذكرة المضيف لدرجة الخدمة

تسليم الطفل في مطار المغادرة.

المضيفين الجويين يرافقون الطفل أثناء الرحلة

لا يحق للقاصرين الجلوس على مقاعد مخرج الطوارئ

وكانت مصر للطيران، قد نشرت عبر موقعها الرسمي، منشور يؤكد أنه اعتبارًا من غدا 01 يناير 2024، لا يُسمح للقصر(أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ختم النسر بجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، مشيرا أن الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الإتصال.

​يتم تصنيف الأطفال الذين يسافرون بمفردهم - دون إشراف من أحد الأخوة/الأخوات الذين يبلغ عمرهم 16 عامًا أو أكثر أو أحد الوالدين أو وصي، على أنهم قُصَّر غير مصحوبين ببالغين. وهذا يشمل الأطفال المسافرين في درجة أو مقصورة مختلفة عن أحد الأخوة/الأخوات أو أحد الوالدين أو الوصي.

وأوضحت أن الحجز، كالتالي:

- يجب أن يحمل القاصرون واليافعون الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم.

- يجب الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

وعن ​القاصر الذي عمره أقل من عامين:

القُصَّر غير المصحوبين والذين تقل أعمارهم عن عامين ربما لا تتم الموافقة على نقلهم.

ستتم الموافقة على نقل القُصَّر غير المصحوبين والذين تزيد أعمارهم عن عامين وتقل عن 6 أعوام شريطة أنه:​

لا يسمح للقاصرين الذين لا يرافقهم شخص بالغ في رحلتهم بالصعود على متن الطائرة إلا في حال مرافقتهم من أحد المضيفين.

يدفع وصي القاصر تذكرة المضيف وفقا لدرجة الخدمة التي يرافق عليها القاصر.​

يجب استكمال نموذج EGYPTAIR للقُصَّر غير المصحوبين وتوقيعه بشكل صحيح من قبل الوصي و/أو الوالد (الوالدين).

يجب على الوصي المفوض تسليم الطفل في مطار المغادرة.

عند الوصول، يجب على الوالدين/الأوصياء المذكورين في نموذج القُصَّر غير المصحوبين مقابلة الطفل في مطار الوصول

يجب على المضيفين الجويين الإضافيين مرافقة الطفل أثناء الرحلة.

لا يحق للقاصرين غير المرافَقين الجلوس على مقاعد مخرج الطوارئ.​

الرسوم للقُصَّر غير المصحوبين:

سيكون ثمن التذكرة للقُصَّر غير المصحوبين بنسبة 100% من ثمن التذكرة الساري للبالغين، بالإضافة إلى ثمن تذكرة الذهاب الساري للبالغين بالكامل للمضيفين الجويين.

القاصر الذي عمره يزيد عن 6 أعوام ويقل عن 12 عامًا:

ستتم الموافقة على نقل القُصَّر غير المصحوبين والذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام وتقل عن 12 عامًا شريطة أنه:نشرت مصر للطيران، منشور عبر موقعها الرسمي، تشير خلاله أنه اعتبارًا من 01 يناير 2024، لا يُسمح للقصر(أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.