الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص، أن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. 
ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".
وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الطروحات المطارات الاتصالات البنوك التأمين سياسة ملكية الدولة

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