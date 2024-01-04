أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية للشباب فى مجال سلامة الغذاء

فى إطار حرص أكاديمية مصرللطيران للتدريب على التوجه نحو التوسع فى تقديم خدماتها التدريبية بهدف نقل الخبرات وتقديم كل سبل الدعم للشباب، قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتنظيم دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء بعنوان "Food Safety Onboard" لعدد كبير من الشباب بواسطة "شركة ميديكس للتدريب وتكنولوجيا التعليم"، وذلك لتنمية الوعى لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل فى هذا المجال.

أنشطة الأكاديمية المتطورة

ويتضمن البرنامج التدريبى جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين متمثلة فى طرازات

A320،A320neo،A220،A330/B737،B777، وتدريب مهندسى صيانة الطائرات؛ وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET؛ بالإضافة إلى جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة CST، حيث تم تقديم شرح عملي لما تمت دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية استلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل آمن، بحيث يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيرًا يتم تسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية المختلفة فى مجال سلامة الغذاء، ولمزيد من التفاصيل نرجو زيارة موقعنا الإلكترونى من خلال الرابط التالي:-

training.egyptair.com/crm/catalog/FoodSafety

هذا وقد أبدى الشباب إعجابهم الشديد بالإمكانات المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب التى تساعد في رفع كفاءة العنصر البشرى فى مجال سلامة الغذاء على الطائرة.

أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين

وتقوم الأكاديمية على فترات متتالية بتنظيم جولات تعريفية للوفود الطلابية من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة، وذلك للاطلاع على الإمكانات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات، ويتم خلال هذه الجولات تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات

A320،A320neo، A220، A330/ B737،B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.