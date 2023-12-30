الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تصدر تعلميات جديدة للمسافرين.. تعرف على التفاصيل

مطار القاهرة
مطار القاهرة

نشرت مصر للطيران، منشورا عبر موقعها الرسمي، تشير خلاله أنه اعتبارًا من 1 يناير 2024، لا يُسمح للقصر(أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

 

وقالت مصر للطيران، إنه في حالة سفر القاصر (أقل من 18 عامًا) بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة.

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وأوضحت أنه فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ختم النسر بجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، مشيرا إلى أن الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال

 

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الأطفال الذين يسافرون بمفردهم

 

يتم تصنيف الأطفال الذين يسافرون بمفردهم - دون إشراف من أحد الأخوة/الأخوات الذين يبلغ عمرهم 16 عامًا أو أكثر أو أحد الوالدين أو وصي، على أنهم قُصَّر غير مصحوبين ببالغين. وهذا يشمل الأطفال المسافرين في درجة أو مقصورة مختلفة عن أحد الأخوة/الأخوات أو أحد الوالدين أو الوصي.

وأوضحت أن الحجز، كالتالي:
- يجب أن يحمل القاصرون واليافعون الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم.
- يجب الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

وعن ​القاصر الذي عمره أقل من عامين:
القُصَّر غير المصحوبين والذين تقل أعمارهم عن عامين ربما لا تتم الموافقة على نقلهم.
ستتم الموافقة على نقل القُصَّر غير المصحوبين والذين تزيد أعمارهم عن عامين وتقل عن 6 أعوام شريطة أنه:​
لا يسمح للقاصرين الذين لا يرافقهم شخص بالغ في رحلتهم بالصعود على متن الطائرة إلا في حال مرافقتهم من أحد المضيفين.
يدفع وصي القاصر تذكرة المضيف وفقا لدرجة الخدمة التي يرافق عليها القاصر.​
يجب استكمال نموذج EGYPTAIR للقُصَّر غير المصحوبين وتوقيعه بشكل صحيح من قبل الوصي و/أو الوالد (الوالدين).
يجب على الوصي المفوض تسليم الطفل في مطار المغادرة.
عند الوصول، يجب على الوالدين/الأوصياء المذكورين في نموذج القُصَّر غير المصحوبين مقابلة الطفل في مطار الوصول
يجب على المضيفين الجويين الإضافيين مرافقة الطفل أثناء الرحلة.
لا يحق للقاصرين غير المرافَقين الجلوس على مقاعد مخرج الطوارئ.​
الرسوم للقُصَّر غير المصحوبين:
سيكون ثمن التذكرة للقُصَّر غير المصحوبين بنسبة 100% من ثمن التذكرة الساري للبالغين، بالإضافة إلى ثمن تذكرة الذهاب الساري للبالغين بالكامل للمضيفين الجويين.
القاصر الذي عمره يزيد عن 6 أعوام ويقل عن 12 عامًا:
ستتم الموافقة على نقل القُصَّر غير المصحوبين والذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام وتقل عن 12 عامًا شريطة أنه:نشرت مصر للطيران، منشور عبر موقعها الرسمي، تشير خلاله أنه اعتبارًا من 01 يناير 2024، لا يُسمح للقصر(أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

 

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