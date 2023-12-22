الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بشأن خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالميا

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الطيران المدني بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023. 

خرجت من قائمة أفضل 100 شركة

وأكد النائب أحمد إدريس أن شركة مصر للطيران خرجت من قائمة أفضل 100 شركة طيران في أخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.

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تحرك برلمانى بشأن خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة فى العالم

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وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن شركة مصر للطيران احتلت المركز الـ95 في عام 2022 وفقًا لما هو مُعلن، أما خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023 فتح أمامنا العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.

تواجه مشاكل عديدة

وأكد "إدريس" على أن شركة مصر للطيران تواجه مشاكل عديدة منذ أكثر من 30 سنة وتراكمت ما تسبب في بخسائر كبيرة وفادحة للشركة الوطنية، ومن أهم المشاكل التي تواجه مصر للطيران هي أعداد الموظفين والذي يصل إلى 37 ألف موظف، هذا بجانب صفقات شراء بعض الطائرات والتي تبين انها دون جدوى. 

وأضاف أن كل هذه الأخطاء تراكمت مما أدى  الى خروجها من التصنيف العالمي لكثره تحميلها بالديون والخسائر التي وصلت إلى مليارات الجنيهات وعدم قدرتها على المنافسة والصيانة وتجديد الأسطول.

وطالب النائب أحمد إدريس بضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه مصر للطيران لإعادة الشركة الوطنية إلى تصنيفها العالمي وإعادة مجدها من جديد.

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