الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تعلن عن صفقة انضمام 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX

جانب من اجتماع مصر
جانب من اجتماع مصر للطيران

وقعت اليوم مصر للطيران  بروتوكولًا جديدًا لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة
 Air Leas Corporation التى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX ، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من  شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءًا من عام 2025، على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته  شركة  Air Leas Corporation في معرض Dubai  Airshow  

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation، وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية. 

وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27، وهى من أحدث المحركات، وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الانبعاثات، ما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (عدد 16 مقعدا لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعدا للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الاستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل.

مصر للطيران تشارك فى معرض Dubai Airshow 2023

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مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات 

 

قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، الذى يعد أول  مؤجر لدينا لهذا الطراز، مضيفًا أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال إفريقيا، مشيرًا أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد التي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.


من جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC إنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لاختيارهم الشراكة مع شركة  ALC في هذا الاستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC وشركة مصر للطيران.
الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينها 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة. 
يذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
جانب من اجتماع مصر للطيران
مصر للطيران طائرة طراز بوينج B737-8MAX Dubai Airshow أسطول مصر للطيران

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