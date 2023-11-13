الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران ورئيس هيئة الموانئ بچيبوتى يناقشان التعاون المشترك

وزير الطيران
وزير الطيران

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي، وذلك على هامش فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF  والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل  تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوى بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية چيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوي، حيث من المقرر  إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى چيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدوله چيبوتى الشقيقة فى هذا المجال.

وزير الطيران المدنى ونظيره السيراليونى يؤكدان التعاون المشترك بين الجانبين

 

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الاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الطيران 

فى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى إلى دعم وزارة الطيران المدنى لدولة چيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدنى بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة  إمكانية  تسيير خط  جوى مباشر يربط البلدين لتنشيط حركة النقل 

وأكد حلمي، أن وزارة الطيران المدنى حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف انشطة الطيران المدنى، خاصة أن مصر وچيبوتى تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة للنهوض بقطاع الطيران المدني  

من جانبه، أشاد أبوبكر عمر هادي، بما لمسه من أعمال التطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما  تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدنى. 

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