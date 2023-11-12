الخميس.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لمدينة شانغهاي بواقع 3 رحلات أسبوعيًا

أكدت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة المتبعة بتسيير رحلات طيران جديدة عبر خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران يربط بين القاهرة ومدينة شانغهاى الصينية اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجارى ـ وذلك ضمن جهود وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في فتح نقاط جديدة بهدف زيادة الحركة السياحية والتأكيد على اتباع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الدولة لتحقيق ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

وأكدت المصادر أن السلطات المعنية انهت كافة الاتفاقيات وقبلت ببرتوكول تعاون مشترك تم عقده بعد مناقشته من قبل مسؤولي الملف في وزارة الطيران المدني مع سلطات الطيران الصيني والشركة لتسيير رحلات مباشرة بين مصر وشانغهاي عن طريق شركة مصر للطيران ابتداءً من 16 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر، وفقًا للبرتوكول الذي تم توقيعه وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الخط الجديد، تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا من القاهرة إلى شانغهاي بو دونغ، عبر طائرات من طراز بوينج 300-777، والتي يصل عدد ركابها إلى 346 راكبًا، منهم 49 مقعدًا مخصصًا لفئة البيزنس و297 مقعدًا اقتصاديًا بحمولة تصل إلى 28,625 طنًا.

السياحة الصينية في مصر قد زادت بنسبة 300%

على الجانب الآخر، أعلن تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني في القاهرة، أن حركة السياحة الصينية في مصر قد زادت بنسبة 300٪ في النصف الأول من العام الجاري 2023 إلى نحو 90 ألف سائح مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2022، بينما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال 2066 شركة صينية، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفقًا للمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فإن عدد الشركات التي تعمل في منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بلغ 141 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والإدارية والتجارية، برأس مال يزيد عن 2.5 مليار دولار.

تم ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، حيث أعلن أن عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الصين ومصر قد تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا بفضل رحلات مباشرة تربط بكين وتشنغدو وهانتشو وقوانغتشو بالقاهرة.