"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

شهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران، والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلي ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن وflight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن وSaga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى المقاصد السياحية.

وتواصل مصر للطيران اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في معرض سوق السفر العالمية WTM المقام فى لندن خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر 2023.

معرض سوق السفر العالمية WTM

انطلقت اليوم فعاليات معرض سوق السفر العالمية WTM فى نسخته 43 والذي يقام في لندن بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، ويعد معرض WTM ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوى رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران في لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

وأشار الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من كبرى شركات الطيران حول العالم، خاصةً أن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك هذا العام بجناح متميز، هذا ويشارك بمعرض سوق السفر ما يقرب من 50 ألفا من كبار الشخصيات في قطاع السياحة. ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلي الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض، والتمهيد لعقد صفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية

توقع برتوكول تعاون لتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية