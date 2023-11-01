مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرًا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا

أعلنت مصر للطيران عن انطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكبًا، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم، حيث أقلعت أولي رحلات الناقل الوطنى ووفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة السياحية والوصول إلى العديد من النقاط الدولية.

خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء

وأكد المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصرى والإندونيسي، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين، مضيفًا أن السوق الآسيوية من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التى نأمل أن تحقق مردودًا إيجابيًا فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن حركة السياحة الآسيوية الواردة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم، خاصة فى ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

من جانبه، أكد الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية، ويحقق العديد من الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية.

وكانت قد قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للدورة الأولى، من خلال توقيع عدد (2) بروتوكول تعاون بين مجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقطاع السياحة (الكرنك)، حيث تم تقديم كل التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر والعلاقات العامة لضيوف المؤتمر على متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران، وعلى رأسهم الدكتورة Patti Hill رئيس المجلس، وممثلون من (50) دولة من كل أنحاء العالم.

كما قدمت الأسواق الحرة لمصر للطيران تخفيضات على منتجاتها لأعضاء المؤتمر، واحتفلت بهم أمام منفذ الأسواق الحرة بالمطار، فضلًا عن وضع العلامة التجارية لمصر للطيران على الحقائب الخاصة بالمؤتمر.

وفى حفل الختام، وجّه أعضاء المجلس الشكر لمصر للطيران على حسن المعاملة فى رحلتى الذهاب والعودة وتقديم كل التسهيلات والخدمات لضيوف المؤتمر، كما تم تقديم درع تذكارية من إدارة أندية الليونز للسيدة/ لمياء شنن، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة تقديرًا لجهودها فى استضافة هذه الدورة.

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران