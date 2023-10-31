مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة ايزى جيت القادمة من لندن

استقبل منذ قليل مطار سفنكس الدولى أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكبًا.

وقد قامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع بوصول أولى الرحلات الجويه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب ترحيبًا بوصولهم إلى مصر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لانهاء إجراءات وصولهم.

وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات المقاصد السياحية المصرية لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى، وفى إطار التنسيق الدائم والمشترك بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية،

مطار سفنكس الدولى

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار سفنكس الدولى وعلى متنها 133 راكبًا متجهة إلى لندن.

هذا وسوف تسير شركة ايزى جيت ٣ رحلات منتظمة إسبوعيًا حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بالإضافه إلى ٣ رحلات أخرى لشركة ويز اير من العاصمة البريطانية لندن إلى مطار سفنكس الدولي أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

علي الجانب الاخر استقبل وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السائحين بالترحاب والورود وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء في منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال زيارته.

وتتعاون الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مع منظم الرحلات الإنجليزى Easyjet Holidays لاعتباره أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق السياحي الإنجليزي وهو تابع لشركة الطيران Easyjet Airlines، حيث تم إطلاق حملة ترويجية مشتركة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر ۲۰۲۳ للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة تتضمن إعلانات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة وكذلك أهم وأشهر المجلات السياحية، كما تتضمن عدد من الإعلانات لدى عدد من الوكلاء السياحيين بالمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطًا وارتفاعًا ملحوظًا في الحركة الجوية وتنامي نسب الإرتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لجمهورية مصر العربية.



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