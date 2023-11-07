تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمية مصر تطلق حملة ترويجية

تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمى

أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية على عدد من سيارات تاكسي لندن الشهيرة تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمية WTM، والذي يقام في لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وذلك من أجل توسيع نطاق مشاركتها وتواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات الدولية.

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عمرو عدوى، رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أشرف راتب، رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإنجي نبيل، مدير مكتب مصر للطيران في لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.

من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران، نظرًا لكونه أهم المعارض السياحية الدولية، ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتها وتواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات، وأضاف زكريا أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصادين العالمي والمحلي.

جانب من الحملة

جانب من الحملة