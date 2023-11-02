انطلاق اجتماع اللجنة التنفيذية ل95 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمشاركة مصر للطيران

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023. وذلك فى ضوء حرص مصرللطيران علي متابعة الأحداث والوقوف على أهم المستجدات في صناعة النقل الجوى من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمجالس التنفيذية والجمعيات العامة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية،

وصرح المهندس يحي زكريا أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الاستراتيجية للجنة التنفيذية التى تم إصدارها عن الجمعية العامة رقم 56 ومنها قرار بشأن الطيران والاستدامة البيئية ويتمثل فى الهدف العالمى الطموح البعيد الأمد لتحقيق صفر إنبعاثات بحلول عام 2050 على أن يكون الهدف مسئولية مشتركة للجميع.

ومن ناحية أخرى دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن يكون برنامج كورسيا هو الألية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب بالإضافة إلي السماح بإجراء "الحجز والاحتساب"Book & Claim في أي برنامج يُستخدم فيه وقود الطيران المُستدام، وكذلك توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام/ وقود الطائرات المنخفض الكربون لتحفيز انتاجها واستخدامها من أجل تفادي المشكلات التي قد تنتج عن تعدّد التفويضات والبرامج.

كما أوصت اللجنة الدول أن تتبنى سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون بدلًا من فرض الضرائب أوعقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وأن تقوم الحكومات بتسجيل مشاريعها البيئية المخفضة للانبعاثات تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC لتستطيع إصدار شهادات تعويض عن الكربون، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل الجوى حيث أن مساهمتها فى تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون 11%.

ارتفاع مستوى نشاط النقل الجوى عام 2024

وعلي هامش الاجتماع تم عرض ملخص للإحصائيات والتوقعات فى التقرير السنوى للإتحاد وتضمنت الأتي:

التوقعات تشير إلى ارتفاع مستوى نشاط النقل الجوى عام 2024 ليصل إلى مستويات عام 2019، فمن المتوقع بأن يصل إجمالى عدد المسافرين مع نهاية عام 2023 إلى 4 مليار مسافر على مستوى العالم (91.7% من مستويات عام 2019) منهم 1.4 مليار مسافر دولى (75% من مستويات عام 2019)، كما بلغ إجمالى عدد المسافرين فى المنطقة العربية حوالى 300 مليون مسافر (89% من مستويات عام 2019) ومنهم 277 مليون مسافر دولى (90% من مستويات عام 2019)، وتخطى عدد المسافرين فى المطارات العربية فى الربع الأول من 2023 عدد المسافرين الذى تم تسجيله فى نفس الفترة من عام 2019 بنسبة 35%، كما بلغت نسبة الحمولة لشركات الطيران فى العالم فى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 حوالى 79.1%.

كما تبين بأن الأداء المتميز لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد يعود لعدة أسباب وهى: السياسات المحددة التى تم العمل بها وقت جائحة كورونا لحصر الوباء وتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات على رحلات الطيران وكيفية التعامل مع المسافرين.

ويأتى هذا كله مع التحديات التى تواجه الصناعة من ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة فى ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مستويات عام 2019 بنسبة 12.6% ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكبدت فيه صناعة النقل الجوى خسائر إجمالية بلغت نحو 156 مليار دولار عامى 2020 و2021 ، مما سيترتب عليه سنوات عديدة لتجاوزها، كما تم مناقشة الأولويات الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة التنفيذية ومن ضمنها التحول الرقمى لتسهيل عملية السفر وإزالة الأعباء تدريجيًا عن شركات الطيران والمطارات والحكومات، كما تم عرض تقريرين عن المشروع المشترك لشراء الوقود ولجنة السياسات البيئية برئاسة مصر للطيران

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء