وزير الطيران المدنى ونظيره السيراليونى يؤكدان التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني المهندس فاندى تورى وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون والوافد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وسيراليون ونقل الخبرات والإمكانات المصرية فى مجال النقل الجوي إلى دولة سيراليون الشقيقة.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكات الفعالة وسبل تطويرها..

حيث أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني قوة وترابط علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم اللا محدود إلى جميع الأشقاء الأفارقة بصفة عامة وجمهورية سيراليون بصفة خاصة فى مختلف أنشطة الطيران المدني لتنميه قدراتها التشغيلية والفنية من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية وزيادة تدريب الكوادر البشرية بسيراليون، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

الطيران المدني تسخير كل إمكانياتها وخبرتها لدعم الأشقاء الأفارقة

ومن جانبه أعرب وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذى يؤكد قوة وترابط العلاقات بين البلدين فى كل المجالات، خاصة أن هناك رغبة من جانب الحكومة السيراليونية فى امتداد علاقات التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية لما لها من مكانة وتاريخ مرموق فى صناعة النقل الجوي.

وأشاد فاندى بالطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

جاء هذا اللقاء فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تسخير كل إمكانياتها وقدرتها وخبرتها فى دعم الأشقاء الأفارقة.

وكانت قد انتهت قبل آخر جلسات ورشة عمل منظمة الكوميسا والتى استضافتها وزاره الطيران المدنى بالقاهرة للمرة الثانية على التوالىلهذا العام تحت عنوان المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدنى"؛ وذلك بحضور مشاركين من الدول الأعضاء فى المنظمة وممثلى النقل الجوي والملاحة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى والشركات التابعة للوزارة.