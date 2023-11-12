الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى بإحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدى لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعى مع نهاية اليوم.

وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتًأثر بمحاولة الاختراق هذه، حيث إن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبرانى، مؤكدًا سلامة كافة البيانات والمعلومات والتى من بينها (أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسواق الحرة– الاستراحات.... وغيرها)

هذا وسوف تقوم شركة ميناء القاهرة الجوى على الفور بالبدء فى التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.