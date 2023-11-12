مصر للطيران تشارك فى فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر

شاركت مصر للطيران في فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر الذى نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية تحت عنوان “الكويت فى مصر”

أقيمت فعاليات المعرض فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجمهورية مصر العربية حيث افتتح حسن شحاتة وزير العمل المصري فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وسفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.



تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومى

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي في إطار حرصها على رعاية الأحداث والمؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات التي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومي، مضيفا أن المشاركة فى هذا الحدث السنوي تُرسخ العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وكانت قد اختتمت مصر للطيران قبل أيام مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمية WTM والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر بلندن.

وخلال فعاليات المعرض الذى استمر على مدار ثلاثة أيام، قام قطاع السياحة (الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة، والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى آسيا وإفريقيا.

هذا وقد لاقى جناح مصر للطيران بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.