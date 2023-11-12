الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تشارك فى فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

شاركت مصر للطيران في فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر الذى نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية تحت عنوان “الكويت فى مصر” 
أقيمت فعاليات المعرض فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجمهورية مصر العربية حيث افتتح  حسن شحاتة وزير العمل المصري فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وسفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.
 

الخميس.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لمدينة شانغهاي بواقع 3 رحلات أسبوعيًا

 

txt

"مصر للطيران" تلتقى ممثلى عدد من المطارات ووكلاء السياحة العالمية

تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومى

 

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي في إطار حرصها على رعاية الأحداث والمؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات التي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومي، مضيفا أن المشاركة فى هذا الحدث السنوي تُرسخ العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

 

 

وكانت قد اختتمت مصر للطيران قبل أيام مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمية WTM والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر بلندن.

وخلال فعاليات المعرض الذى استمر على مدار ثلاثة أيام، قام قطاع السياحة (الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة، والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى آسيا وإفريقيا.

هذا وقد لاقى جناح مصر للطيران  بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.

مصر للطيران السفارة الكويتية مصر السياحة الكويت

مواد متعلقة

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرًا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أسعار البصل اليوم الأحد 12-11-2023 في سوق العبور للجملة

"المالية": نجحنا فى تدبير نصف مليار دولار تمويلًا تنمويًا جديدًا للمشروعات الصحية والتعليمية

"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

أسرار استبعاد صلاح محسن من حسابات مارسيل كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب