الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تشارك فى معرض Dubai Airshow 2023

مصر للطيران
مصر للطيران

 بمشاركة الشركة الوطنية  مصر للطيران تنطلق غدا الإثنين فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 في نسخته الثامنة عشرة، ويستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجارى ويقام فى مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا في مجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، كما يضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم، ويقدم فرصا للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، هذا ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة، وأكثر من 180 طائرة، وأكثر من 104 آلاف زائر، و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.

وتشارك الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز في معرض دبي للطيران 2023  يضم الصيانة والتدريب والخدمات الأرضية. 
 

مصر للطيران تشارك فاعليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر

txt

"مصر للطيران" تلتقى ممثلى عدد من المطارات ووكلاء السياحة العالمية

 

 فرص جديدة للتوسع فى مختلف الأسواق

ومن جانبه، صرح المهندس يحيي زكريا بأن مصر للطيران تسعى من خلال مشاركتها لفتح فرص جديدة للتوسع في مختلف الأسواق من خلال التعاقد مع عملاء جدد لتقديم خدمات صيانة الطائرات أو الخدمات الأرضية أو التدريب، فضلًا عن تقديم التغطية الفنية لأسطول مصر للطيران، وأضاف زكريا أن الشركة تستهدف تحديث أسطول طائراتها وتزويده بأحدث طرازات الطائرات لتقديم تجربة سفر مميزة لعملائها على مختلف الوجهات.

ويرتكز المعرض هذا العام على التقنيات وأحدث الابتكارات في مجال الفضاء، بالإضافة إلى ذلك يكشف المعرض على مدى خمسة أيام المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وتحسين تجربة المسافرين.
وفى نفس السياق، تشارك مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo بالعرض الثابت للطائرات بالمشاركة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات.

 

وكانت قد شاركت مصر للطيران في فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر الذى نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية تحت عنوان “الكويت فى مصر” 
وأقيمت فعاليات المعرض فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجمهورية مصر العربية حيث افتتح  حسن شحاتة وزير العمل المصري فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وسفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.
 

دبي مصر للطيران الطيران مجال الطيران المدني Dubai معرض دبي للطيران

مواد متعلقة

الخميس.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لمدينة شانغهاي بواقع 3 رحلات أسبوعيًا

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أسعار البصل اليوم الأحد 12-11-2023 في سوق العبور للجملة

"المالية": نجحنا فى تدبير نصف مليار دولار تمويلًا تنمويًا جديدًا للمشروعات الصحية والتعليمية

"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

أسرار استبعاد صلاح محسن من حسابات مارسيل كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب