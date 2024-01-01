أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية



إنطلاقا من المسئولية المجتمعية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تقوم الأكاديمية على فترات متتالية بتنظيم جولات تعريفية للوفود الطلابية من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات، ويتم خلال هذه الجولات تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات

A320،A320neo

، A220، A330/ B737،B777،

وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.

زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية

ومن هذا المنطلق، فقد قامت الأكاديمية خلال الفترة الماضية باستقبال العديد من الزيارات الميدانية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد الهندسية العليا مثل زيارة طلبة "كلية الهندسة بجامعة القاهرة"، و"كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب " و"المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا، حيث تم تقديم شرحا كاملا فى مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلى المختلفة.

كما استقبلت الأكاديمية أيضًا العديد من الزيارات الميدانية لطلبة كليات ومعاهد السياحة والفنادق مثل "كلية السياحة والفنادق – جامعة مدينة السادات" والمعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون" و"المعهد العالى للسياحة والفنادق- إيجوث " و"المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر"، هذا بالإضافة إلي طلبة كليات الإعلام واللغات مثل "كلية الإعلام - جامعة المنوفية"‘.

وخلال هذه الجولات التعريفية، تم تقديم شرحًا وافيًا لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية فى شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة مثل مجالات الأسعار وحجز تذاكر الطيران، تأهيل المضيف الجوى، وغيرها من الدورات التدريبية الأخري التي تساعد على تنمية مهاراتهم الشخصية مثل دورات خدمة العملاء، مهارات العلاقات العامة، مهارات التواصل، مهارات التفاوض، مهارات إجتياز المقابلات الشخصية، مهارات الحاسب الألى واللغات؛ وغيرها من الدورات التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.