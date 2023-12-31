"مصر للطيران" تسير 3 رحلات لنقل المشاركين في رالي داكار السعودية

تسير مصر للطيران غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الأول والثاني من يناير_ 3 رحلات خاصة مباشرة بطائرتها بوينج B737-00NG سعة ١٥٤ راكبا من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية لنقل المشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024.

الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات

ويعد رالي داكار السعودية 2024 الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، وتستضيفه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير الحالي.

يأتي ذلك تأكيدا على مكانة الناقل الوطني مصرللطيران وثقة في إمكانياتها في نقل المشاركين في الأحداث العالمية وخاصة الرياضية.

وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها مشاركون في الرالي بـ 163 مشاركا، يليها إسبانيا بـ119 مشاركا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركا، وذلك في جميع فئات الرالي، ويتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركا، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما يشارك في السباق 46 امرأة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.

وكانت قد نشرت مصر للطيران، منشور عبر موقعها الرسمي، تشير خلاله أنه اعتبارًا من 01 يناير 2024، لا يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

وقالت مصر للطيران، إنه في حالة سفر القاصر (أقل من 18 عامًا) بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.