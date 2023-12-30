وزير الطيران: أدعوكم جميعا بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، وأسرهم، بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، متمنيا أن يعود على قطاع الطيران ومصر الحبيبة بالخير.

وقال وزير الطيران، في رسالته الموجهة إلى العاملين، ونشرتها وزارة الطيران المدني على صفحتها الرسمية: "نحن نستقبل عاما جديدا.. يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم الكريمة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وسعادة علينا جميعًا وعلى مصرنا الحبيبة".

أدعوكم جميعا بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة

وأضاف وزير الطيران، في رسالته: " أنتهز هذه المناسبة الطيبة، لأشكر جميع العاملين كل في تخصصه على الجهود المبذولة بمنتهى التفاني والإخلاص في العمل، وأدعوكم جميعا بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، والابتعاد عن كل ما يؤثر على منظومة العمل، سائلا الله عز وجل أن يكتب لنا دائما الخير ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا؛ متمنيا لكم عاما سعيدا يعم فيه الأمن والسلام على وطننا الغالي".

وكان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، التقى السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى وذلك بحضور عدد من قيادات وزاره الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بسفير مالطا والوفد المرافق له، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافه المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى.



وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين لتعزيز سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنميه الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.

