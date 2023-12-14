الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدني وسفير مالطا يناقشا التعاون في مجال النقل الجوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني  بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدي القاهرة  لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى وذلك بحضور عدد من قيادات وزاره الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء، رحب  وزير الطيران المدني بسفير  مالطا والوفد المرافق له، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائيه التى تربط البلدين الشقيقين فى كافه المجالات وبخاصه فى مجال النقل الجوى.
هذا وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني،

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تنميه الحركة الجوية والسياحية

 كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين  لتعزيز  سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنميه الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.
ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وتعزيز سبل الإستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة لاسيما في مجال الطيران المدني.

وكان قد أدلى صباح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر  اللجنة الإنتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.
وصرح وزير الطيران المدني، عقب الادلاء بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث أن صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستورى،، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني قد خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم ٣، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث تم تزويدهم بكافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي، وقد تم أيضا توفير اتوبيسات داخلية لنقل العاملين إلى مقر اللجان للمشاركة والإدلاء بصوتهم من منطلق حرص الوزارة على دعم أوجه المسئولية الوطنية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني.
هذا إلى جانب تخصيص لجنة انتخابية أخري بمطار  شرم الشيخ الدولي للتيسير على جميع العالمين والركاب والمسافرين عبر المطار للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

 

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