الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أطقم شركات الطيران تشارك في الانتخابات الرئاسية لرسم ملامح "الجمهورية الجديدة"

أطقم شركات الطيران
أطقم شركات الطيران تشارك في الانتخابات الرئاسية

حرصت أطقم شركات الطيران على الإدلاء بأصواتهم في لجنة المغتربين بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تم تخصيصها للعاملين الوافدين المغتربين والمسافرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية "2024" والتي بدأت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

المشاركة في اختيار رئيس مصر

إضافة إلى ذلك، عبرت الأطقم عن سعادتهم بتخصيص لجان بالمطارات المصرية وإتاحة الفرصة لهم لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم عقب عودة رحلاتهم في سهولة ويسر، مؤكدين حرصهم على المشاركة في اختيار رئيس مصر وتأدية واجبهم الوطني تجاه بلدهم. 

 المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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كما تضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر (رمز السلم).

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا.

كما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جم يع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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