حماة الوطن بأسيوط ينظم مسيرات أمام لجان الانتخابات الرئاسية

نظّم حزب حماة الوطن بأسيوط مسيرات حاشدة أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية، في مختلف الميادين والشوارع بمراكز وقرى المحافظة، حاملين الأعلام المصرية، كما جابت سيارات تحمل لافتات الحزب بالأغاني الوطنية.

وقال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن، إن الحزب نظم غرفة عمليات مركزية في المقر الرئيسي، وتتم متابعة عملية الاقتراع في مختلف المراكز والقرى والنجوع، وإزالة أي معوقات قد تحدث وممكن أن تعكر صفو الناخبين.

وأشاد “بدران” بالإقبال الجماهيري الغفير على اللجان الانتخابية، ووعي المواطنين بضرورة المشاركة الجادة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية.