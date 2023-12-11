الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ناخبون: المشاركة الواسعة فى الانتخابات الرئاسية رسالة بوقوف المواطنين خلف الدولة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل الناخبون توافدهم على اللجان والمقار الانتخابية في مدينتي السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الناخبون- في تصريحات لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط- عن فرحتهم وفخرهم بالمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدين أن المشاركة الواسعة لمختلف قطاعات الشعب في الانتخابات، تؤكد وقوف المواطنين خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأكدوا أن المشهد الانتخابي في مختلف محافظات الجمهورية، يعكس أيضا إدراك الشعب المصري حجم التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشددين في الوقت نفسه على ثقتهم المطلقة في قدرة الدولة على الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

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حسام المندوة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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الناخبون يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بدمياط

وكانت اللجان والمقار الانتخابية في مدينتي السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قد شهدت صباح اليوم، حضورا مكثفا ومتنوعا من الناخبين؛ حيث بدأوا في الاصطفاف أمام اللجان والمقار الانتخابية قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من العملية الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحمل عدد من الناخبين الأعلام الوطنية، فيما حرصوا على إفساح المجال لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للانتظار في الصفوف الأولى على المقاعد المخصصة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي؛ حيث احتشدوا أمام اللجان والمقار الانتخابية في أجواء احتفالية مبهرة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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